.

Tragic incident in Dhubri : গংগাধৰ নৈত গা ধুবলৈ গৈ দুই ছাত্ৰ সন্ধানহীন Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ধুবুৰীৰ গোলকগঞ্জৰ আগমণি অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক শোকাবহ ঘটনা (Tragic incident in Dhubri) ৷ আগমণি অঞ্চলত থকা গংগাধৰ নৈত গা ধুবলৈ গৈ লুইতৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ আছে দুই ছাত্ৰ ৷ জানিব পৰা মতে, উৎকট গৰমৰ বাবে শনিবাৰে গংগাধাৰ নৈত গা ধুবলৈ একেলগে গৈছিল পাঁচগৰাকী ছাত্ৰ ৷ নৈৰ বুকুত গা ধুই থাকোতেই হঠাৎ পানীৰ সোঁতত উটি যায় আটাইকেইজন ছাত্ৰ । তেনে সময়তে নৈ পাৰত উপস্থিত থকা একাংশ ৰাইজে তিনিজনক ছাত্ৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ কিন্তু নয়ন আবেদিন আৰু ইমৰান আহমেদ নামৰ ছাত্ৰদুজন সন্ধানহীন হৈ পৰে লুইতৰ বুকুত (Youth missing at Gangadhar River in Dhubri) ৷ তথ্য অনুসৰি, গায়িকা হামিদা সৰকাৰৰ পুত্ৰ নয়ন আবেদিন দশম শ্ৰেণী আৰু ইমৰান আহমেদ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল । ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত ততাতৈয়াকৈ খবৰ দিয়া হয় আৰক্ষীক ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰ ঘটনাস্থলীত ধুবুৰী আৰক্ষী, প্ৰশাসন আৰু SDRF বাহিনী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান ৷ কিন্তু বাতৰি যুগুত কৰা পৰলৈকে ছাত্ৰদুজনৰ কোনো সম্ভেদ লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে ৷ আনহাতে, গংগাধাৰ নৈৰ উন্মুক্ত ভাৰত বাংলা সীমান্তৰে যাতে ছাত্ৰ দুজন বাংলাদেশলৈ উটি যাব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতিও দৃষ্টি ৰাখিছে সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে ।