প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষীৰ সৈতে টনা-আজোৰাত পিছলি পৰিল অংকিতা দত্ত Published on: 47 minutes ago



মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ (Land grabbing allegation against CM family) সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীত উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ৷ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব লোৱা যুৱ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তৰ সৈতে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ সংঘাত সৃষ্টি হয় (Ankita Dutta in clash with police) ৷ ইয়াকে লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰে পৰিস্থিতি ৷ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সময়তে ওপৰৰ পৰা পৰি যোৱা দেখা গ’ল অংকিতাক ৷ সবিশেষ চাও আহক ৷