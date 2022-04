.

২ মে'ত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব যোগ মেলা

আগন্তুক ২ মে'ত শিৱসাগৰত অনুষ্ঠিত হ'ব যোগ মেলা (Yoga Mela will be held in Sivasagar) ৷ প্ৰায় 5 হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই যোগ কাৰ্যসূচীত । উল্লেখ্য যে, উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে আদি কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহুকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদ'ল প্ৰাঙ্গণ আৰু শিৱদ'লৰ সন্মুখৰ পথত অনুষ্ঠিত হ'ব এই কাৰ্যসূচী ৷ এক সংবাদমেল যোগে এই কথা সদৰী কৰে শিৱসাগৰৰ জিলা উপায়ুক্ত মেঘ নিধি দাহালে (DC pressmeet in Sivasagar)।