পেহেলগামত নিহত আইটিবিপিৰ জোৱানক পুষ্পমাল্যৰে বিদায় Published on: 31 minutes ago

জম্মু-কাশ্মীৰৰ পেহেলগাম অঞ্চলত কৰুণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা 7 গৰাকী আই টি বি পিৰ জোৱানক পুষ্পমাল্য অৰ্পণ অনুষ্ঠান বুধবাৰে শ্ৰীনগৰত অনুষ্ঠিত হয়(Wreath laying ceremony of ITBP jawans) ৷ পুষ্পমাল্য অৰ্পণ অনুষ্ঠানত জম্মু-কাশ্মীৰৰ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহাই(J-K LG Manoj Sinha) অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ উল্লেখ্য যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ পেহেলগাম অঞ্চলত মঙলবাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰে আৰক্ষীৰ জোৱান কঢ়িয়াই অনা এখন যাত্ৰীবাহী বাছ(Bus falls into gorge in Pahalgam) ৷ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাছখনত 37 জন ইণ্ডো তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীৰ(Indo Tibetan Border Police) জোৱান আৰু জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীৰ দুগৰাকী জোৱান আছিল ৷ এই দুৰ্ঘটনাত 7 জন আই টি বি পিৰ জোৱান থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল 10 জন জোৱান ৷