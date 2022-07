.

ৰাজ্যত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (Man elephant conflict in Assam) ৷ হাতীৰ আক্ৰমণত বহু নিৰীহ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ সমান্তৰালকৈ কলিয়াবৰতো অব্যাহত আছে হাতী-মানুহৰ সংঘাত (Man Elephant conflict at Kaliabor) ৷ কলিয়াবৰৰ শিলঘাটৰ ৰবৰবাৰী গাঁৱত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ পৰা দুটা পোৱালীসহ বন্যহস্তীৰ জাক এটাই আশ্ৰয় লয় ৷ পৰৱৰ্তীসময়ত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ হাতীৰ জাকটো কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হয় ৷ অৱশ্যে হাতীৰ জাকটোৱে অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতিসাধন কৰা নাছিল (The herd of elephants did not cause any harm to people) ৷