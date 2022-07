.

সাগৰে অভিষেক কৰোৱা এক শিৱলিংগ Published on: 5 minutes ago

আধ্যাত্মিকতা আৰু সৌন্দৰ্যৰ আকৰ । দ্বাৰকাৰ পৰা ২ কিলোমিটাৰ নিলগত আৰৱ সাগৰৰ কাষৰীয়া এটা পাহাৰত অৱস্থিত ভদকেশ্বৰ মহাদেৱ মন্দিৰৰ দৃশ্য দেখি অভিভূত হৈ পৰিব আপুনি(Bhadkeshwar Mahadev Temple located on a hill near Arabian Sea) । বাৰিষা ঋতুত প্ৰতিপলে সলনি হয় এই মন্দিৰৰ দৃশ্য। আৰৱ সাগৰে অভিষেক কৰাই এই শিৱলিংগক(Shivlinga is anointed by nature) । প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ বছৰ আগতে আৰৱ সাগৰত দেখা গৈছিল এই বিশেষ মন্দিৰভাগ । এই মন্দিৰৰ বিশেষত্ব হৈছে যে নিমখীয়া সাগৰৰ মাজত অৱস্থিত হোৱা স্বত্বেও ইয়াৰ মহিমা অপৰিসীম । সাগৰৰ লৱণতাই এই শিৱলিঙ্গটোৰ বৰ্তমানলৈ কোনো ক্ষতি কৰিব পৰা নাই । কিদৰে সাগৰে অভিষেক কৰাই এই শিৱলিংগক । চাওঁক ভিডিঅ'।