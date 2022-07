.

বোকাখাতৰ বৰজুৰিত অঘটন । চলন্ত অৱস্থাত দাওদাওকৈ জ্বলিল এখন বিলাসী বাহন (vehicle burn on road in Bokakhat) ৷ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য় মতে AS 05 H 6000 নম্বৰৰ তীব্ৰ বেগী বাহনখনে উক্ত ঠাইডোখৰ পোৱাৰ লগে লগে দাওদাওকৈ জ্বলি উঠে । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা মতে বাহনখনত তিনিজন লোক আছিল ৷ অৱশ্য়ে লোক তিনিজনৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ।