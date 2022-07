.

Twin from Sonari went missing: বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন সোণাৰিৰ দুই যমজ ভাতৃ Published on: 3 hours ago

বহিঃৰাজ্যত কাম কৰিবলৈ গৈ সন্ধানহীন সোণাৰিৰ দুই যমজ ভাতৃ (Twin from Sonari went missing while working abroad) ৷ চৰাইদেউ জিলাৰ কাকতিবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত টিমন চাহ বাগিচাৰ পৰা কৰ্মৰ সন্ধানত বাংগালুৰুলৈ গৈছিল এই দুজন যমজ ভাতৃ (Twin brothers went to Bangalore in search of work) ৷ বাংগালুৰুৰ মাৰাঠাহালিত বিগত 8 বছৰে কামত নিয়োজিত হৈ থকা অজয় কৰ্মকাৰ আৰু বিজয় কৰ্মকাৰে ঘৰলৈ আহিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ এই কথা টিমন চাহ বাগিচাৰ ঘৰত থকা কনিষ্ঠ ভাতৃক অৱগত কৰি কোম্পানীৰ বিষয়ববীয়াক পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ কথা জনায় দুই ভাই-ককাইয়ে ৷ তাৰ পিছৰে পৰা শুংসুত্ৰ নাই এই দুই যমজ ভাতৃৰ ৷ যাৰ বাবে অসহায় হৈ পৰা পৰিয়ালটোৱে নিজ সন্তানক বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ৷ লগতে কোনো লোকে যদি এই যুৱকদ্বয়ৰ সন্ধান লাভ কৰে তেনেহ'লে 76379802 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে ।