.

গাড়ী ৰখাৰ অপৰাধত ট্ৰাক চালকে আক্ৰমণ কৰিলে যান-বাহন আৰক্ষীৰ জোৱানক Published on: 1 hours ago

এজন গাড়ী চালকে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ভীমাভাৰাম জিলাৰ এজন কৰ্তব্যৰত যান-বাহন আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলক আক্ৰমণ কৰাৰ এটা ভিডিঅ’ সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈছে ( viral video of Traffic constable and driver's fight) । ঘটনা অনুসৰি, কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী জোৱানজনে দ্ৰুত গতিত চলি থকা গাড়ীখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পিছতে গাড়ীখনৰ চালকজনে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ তেওঁক আক্ৰমণ কৰে (Traffic constable attacked by driver) । চাওক ভিডিঅ’ ৷