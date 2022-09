.

বৰপেটাত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰাসহ আটক এজন Published on: 7 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা সুৰাৰ ব্যৱসায় ৷ এই ব্যৱসায়ীসকলক নাকী লগাবলৈ অসম আৰক্ষীও তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে অভিযান প্ৰক্ৰিয়া ৷ শেহতীয়াকৈ, বৰপেটাত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিলাতী সুৰাসহ আটক হৈছে এজন ব্যৱসায় (Large quantity of foreign liquor seized)। বৰপেটা আৰক্ষীয়ে এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰ অঞ্চলত অভিযান চলাই জব্দ কৰে সুৰাখিনি । ধৃত ব্যৱসায়ীজন ধৰ্মেশ্বৰ দাস ওৰফে সৰু বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ (Trader arrested with foreign liquor in Barpeta)। পূৰ্বেও অবৈধভাৱে বিক্ৰী কৰা সুৰা ব্যৱসায়ীৰ লগত জড়িত থকাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ধৰ্মেশ্বৰ দাস ।