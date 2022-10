.

বাক্সাৰ শালবাৰীত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti-drug drive by police in Baksa) । আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ তিনিজন যুৱকক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Three drug peddler arrested in Baksa) । এক গোপন সুত্ৰৰ ভিত্তিত শুকুৰবাৰে নিশা শালবাৰী আৰক্ষীয়ে শালবাৰীৰ মাজৰবাৰী গাঁৱত অভিযান চলায় । অভিযান কালত যুৱক তিনিজনৰ পৰা ১৯.১৭ গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰু ৩৯ টা খালি কন্টেনাৰ, মোবাইল ফোন আৰু AS 15N 9273, AS 15T 6871 নম্বৰৰ দুখন বাইক জব্দ কৰে(Drugs seized in Salbari) ৷ ধৃত যুৱক তিনিজন ক্ৰমে তনুধৰ বসুমতাৰী, প্ৰিয়ম খেৰকেটাৰী আৰু হিতেশ গয়াৰী । শালবাৰী আৰক্ষীয়ে যুৱক তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ৷