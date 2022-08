.

কৰিমগঞ্জৰ নিলামবজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত গাঞ্জাসহ আটক তিনি সৰবৰাহকাৰী (Three arrested with Cannabis in Karimganj) । ৩৩ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জাৰ সৈতে মহিলাসহ আটক কৰা হয় সৰবৰাহকাৰীকেইটাক (Cannabis seized in Karimganj) । গোপন সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত নিলামবজাৰ আৰক্ষীয়ে নিলামবজাৰ ৰেল ষ্টেচনৰ সম্মুখত চলাইছিল অভিযান । আটকাধীন সৰবৰাহকাৰীকেইটা ক্ৰমে অনিমা দেৱী, বিপিন কুমাৰ আৰু ৰমেন কুমাৰ । জানিবপৰা মতে, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা ট্ৰেইনৰ জৰয়তে নিলামবজাৰলৈ আহিছিল ধৃত সৰবৰাহকাৰীকেইটা আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ অভিযানত গাঞ্জাসহ আটক হয় বহিঃৰাজ্যৰ তিনি সৰবৰাহকাৰী ।