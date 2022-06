.

ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানত চোৰৰ লুটপাত: লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী Published on: 48 minutes ago

Koo_Logo Versions

জামুগুৰিহাটৰ কুসুমটোলাস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বাসুদেৱ থানত চুৰিকাণ্ড (Theft at religious places in Assam) ৷ মঙলবাৰে নিশা দুর্বৃত্তই থানৰ লোহাৰ গ্ৰীল ভাঙি সংঘটিত কৰে এই চুৰিকাণ্ড । নগদ ধনৰ লগতে থানত থকা সোণ-ৰূপৰ ফুলি লৈ উধাও হয় চোৰে (Thief looted huge amount of property from temple at Jamugurihat)৷ পুৱাই সমগ্ৰ দৃশ্য দেখি হতবাক হৈ পৰে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি ৷ তাৰ পাচত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত জামুগুৰি থানাত দাখিল কৰে এক এজাহাৰ ৷ এই এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই বাসুদেৱ থানত জামুগুৰি থানাৰ আৰক্ষীৰ এটা দল উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে তদন্ত ৷