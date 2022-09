.

জনীয়াত চোৰৰ উপদ্ৰৱ, লুটি লৈ গ’ল সোণৰ অলংকাৰৰ সৈতে নগদ পাঁচ হেজাৰ টকা Published on: 18 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ (Thefts on the rise in Assam ) ৷ এইবাৰ জনীয়াত চোৰৰ উপদ্ৰৱ (Theft at Jania) ৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ (Kalgachia Police Station) অন্তৰ্গত বালিকুৰি আৰক্ষী চকীৰ কাষতে লাগি থকা বালিকুৰি নৈপৰীয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ নাৰ্চৰ আৱাস গৃহত সংঘটিত হয় এই চুৰিকাণ্ড (Residents of Jania afraid of threat of thieves) । জানিব পৰা মতে, নুৰতাজ তালুকদাৰ নামৰ নাৰ্চগৰাকীয়ে দেওবাৰে চিকিৎসালয় বন্ধ থকাৰ বাবে শনিবাৰে নিজ ঘৰলৈ গৈছিল ৷ তাৰেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰে চলালে চাফাই অভিযান ৷ চোৰে নাৰ্চগৰাকীৰ আৱাস গৃহৰ তলা ভাঙি ভিতৰত সোমাই সকলো আচবাব পত্ৰ লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে সোণৰ আ-অলংকাৰৰ সৈতে নগদ পাঁচ হেজাৰ টকা চুৰি কৰি নিয়ে বুলি জানিবলৈ দিয়ে নাৰ্চগৰাকীয়ে ৷ এই ঘটনাৰ পিছত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ৷