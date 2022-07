.

Thief arrested in Kalgachia: অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত চুলতান Published on: 17 minutes ago

কলগাছিয়াৰ চনপুৰা গাঁৱত আটক হ'ল এটা গভাইত চোৰ(Thief in Kalgachia) । বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি সঘনাই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছিল যদিও চোৰক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল । কিন্তু কথাতে কয়, এশ গৰু মাৰিলে হেনো বাঘৰো মৰণ ৷ সেয়ে অৱশেষত ধৰি বান্ধি চোৰটোক ৰাইজে গতাই দিলে আৰক্ষীক(Public caught thief in Kalgachia) ৷ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল গভাইত চোৰ চুলতান আলি(Thief arrested by Kalgachia Police) ৷ জানিব পৰা মতে, গুনীয়ালগুৰি গাঁৱৰ সুৰমান আলীৰ পুত্ৰ চুলতান আলী নামৰ চোৰটোৱে জনীয়াৰ পৰা এটা মোবাইল আৰু চাইকেল চুৰি কৰিছিল । ইতিমধ্যে চোৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ম'বাইল ফোনসহ বহু চুৰি কৰা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে যদিও চুৰি কৰা চাইকেলখন চোৰটোৱে 160 টকাত বিক্ৰী কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে ৷ ইফালে আৰক্ষীয়ে, চুলতান নামৰ চোৰটোৰ পৰা কিছু ভাং আৰু নিচাজাতীয় সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।