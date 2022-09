.

কোকৰাঝাৰৰ চিআইটিত নেট পৰীক্ষাৰ বিসংগতিক লৈ উত্তেজনা Published on: 19 minutes ago

কোকৰাঝাৰৰ চিআইটিত দিনৰ ভাগত সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ (Tense situation in Kokrajhar)৷ নেট পৰীক্ষা দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ ৷ নেছনেল টেষ্টিং এজেন্সিয়ে চিআইটিত আয়োজন কৰিছিল নেট পৰীক্ষা (NET candidate deprive of sitting in exam) ৷ ইংৰাজী,বড়ো, অসমীয়া আৰু বাংলা ভাষাৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছিল পৰীক্ষা ৷ আসনৰ অভাৱৰ দোহাই দি পৰীক্ষাৰ্থীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ ৷ পৰীক্ষা বাতিল কৰি নতুনকৈ পৰীক্ষা পতাৰ দাবী তুলিলে বঞ্চিত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৷