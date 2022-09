.

শ্ৰেণীকোঠা এৰি আৰক্ষী থানা পালেগৈ এদল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী Published on: 3 hours ago

শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ শ্ৰেণীকোঠা এৰি থানাত উপস্থিত ৰূপহীহাটৰ জৰথনি মুক্তাব বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী(Students leave classroom and reach police station) । পোক আৰু দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ বাবে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ আহাৰ নোখোৱাৰ বাবেই প্ৰধান শিক্ষকে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে । প্ৰধান শিক্ষক ছামচুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ(Headmaster accused of beating up students) । দুৰ্গন্ধময় আহাৰ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবেই শ্ৰেণী কোঠাত আবদ্ধ কৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে(Allegations of poor quality mid day meals provided) । অতি শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰাৰ আহ্বান জনাইছে অভিভাৱকসকলে ।