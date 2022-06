.

HS final result 2022: কলা শাখাৰ তৃতীয় স্থানত জিলিকিল হোজাইৰ সুদিপ্তা Published on: 40 minutes ago

আজি ঘোষণা কৰা হ’ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফল (HS final result 2022)। উক্ত ফলাফলত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে কলা শাখাত তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে (Third top in Arts in HS final Exam 2022)৷ তাৰে এগৰাকী হোজাইৰ শংকৰদেৱ জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰী সুদিপ্তা দেৱনাথ । সুদিপ্তা উত্তৰ গোলাঘাটিয়া বস্তিৰ স্বপন দেৱনাথ আৰু ৰীনা দেৱনাথৰ জীয়ৰী (Sudipta Debnath ranked third top in Arts)। ছাত্ৰীগৰাকীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত অঞ্চলবাসী, পিতৃ-মাতৃ তথা কলেজৰ শিক্ষাগুৰু সকল । ভৱিষ্যতে এগৰাকী দক্ষ প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ সপোন সুদিপ্তাৰ ।