.

Awareness program at Rangia : ৰঙিয়াত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শন Published on: 27 minutes ago

Koo_Logo Versions

ৰঙিয়াত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী (Awareness program at Rangia) ৷ নটৰাজ নাট্যগোষ্ঠী উদ্যোগত আৰু ৰঙিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমে ৰঙিয়াৰ বেচৰকাৰী বাছ আস্থান আৰু তাৰ পিছত ৰঙিয়া ৰে’ল ষ্টেচনৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এখনি বাটৰ নাট (Street play display against drugs at Rangia)। ৰূপম শৰ্মা আৰু প্ৰাঞ্জল হালৈয়ে পৰিচালনা কৰা বাটৰ নাটকখনৰ জৰিয়তে দৰ্শক ৰাইজক সজাগ কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে । ৰঙিয়াৰ লগতে নলবাৰী আৰু কমলপুৰৰ কলা-কুশলীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা নাটকখনত ড্ৰাগছত আসক্তসকলে কেনেদৰে যিকোনো উপায়ে ধন যোগাৰ কৰি ড্ৰাগছ ক্ৰয় কৰে আৰু তাৰ পিছত কেনেদৰে অপৰাধ জগতৰ খোজ পেলাই, সেয়া উপস্থাপন কৰা হৈছে । আনহাতে, নাটকখন প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত উপস্থিত থাকে ৰঙিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ভাস্কৰ মল্ল পাটোৱাৰী ৷