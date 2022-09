.

গোলাঘাটত নুমলী শোধনাগাৰৰ মাটিৰ তলেৰে যোৱা পাইপ ফুটাই তেল চুৰি এটা চক্ৰৰ Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

গোলাঘাটৰ লৱনঘাটৰ নুমলী শোধনাগাৰত তেল চুৰিৰ ঘটনা (Stealing oil from oil refinery in Golaghat) ৷ নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰৰ পৰা শিলিগুৰি লৈ যোৱা পাইপ লাইন ফুটা কৰি তেল চুৰি এটা চক্ৰৰ (Stealing oil by blowing pipe lines from oil refinery)৷ মাটি খান্দি নুমলীগড় চাহ বাগিচাৰ লৱনঘাট অঞ্চলত তেল চুৰি কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ । সেয়েহে এই চুৰি চক্ৰক নাকী লগাবলৈ ওৰে নিশা OIL ইণ্ডিয়াৰ কৰ্মচাৰী, স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু নুমলীগড় আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰীক্ষণ অব্যাহত ৰাখিছে । মাটিৰ তলৰ গভীৰত পাইপ লাইন ফুটা কৰি তেল চুৰ কৰাৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ ।