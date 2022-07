.

Siddek Ahmed Visit Eviction Land: উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন বিধায়ক চিদ্দেক আহমদৰ Published on: 5 hours ago

কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দিৰ অন্তৰ্গত ইচাবিলত প্ৰশাসনে চলোৱা উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক চিদ্দেক আহমদৰ (South Karimganj MLA Siddeque Ahmed inspected the eviction site) ৷ উচ্ছেদস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰশাসনে চলোৱা এই উচ্ছেদ অভিযানক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ৷ উচ্ছেদিত লোকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি তেওঁলোকক এহেজাৰ টকাকৈ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে বিধায়ক চিদ্দেক আহমদে ৷ উল্লেখ্য যে, উচ্ছেদিত মুঠ 161 খন ঘৰ আৰু দোকানৰ লোকসকলক শীঘ্ৰেই পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী জনায় বিধায়কগৰাকীয়ে (161 houses and shops evicted in Isabeel of Patharkandi Karimganj )।