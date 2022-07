.

ইটাখোলাত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক Published on: 45 minutes ago

ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান (Operation against drugs)৷ বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীয়ে অভিযানত চলাই আটক কৰিছে বহু ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক ৷ লগতে জব্দ হৈছে বহু পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীও(Drugs peddler arrested by Assam police) ৷ এইবাৰ চতিয়াৰ ইটাখোলা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত বালিডোঙাত আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক কৰা হয় এজন সৰবৰাহকাৰীক (Huge amount of Drugs seized at Sootea)। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো ইটাখোলাৰ সমীপবৰ্তী বালিডোঙাৰ ফজৰ আলি (২৮) বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, ইটাখোলা আৰু চতিয়া আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ক্ৰমে ভাস্কৰজ্যোতি শইকীয়া আৰু শ্যামল জ্যোতি শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা আৰক্ষীৰ এটা দলে আটক কৰা সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা ১৬ টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কন্টেইনাৰ জব্দ কৰে(Drugs paddler arrested with drugs) ৷