Road Accident at Kaliabor: জখলাবন্ধাত চোৰাং কাঠভৰ্তি বাহনে মহতিয়ালে বাইক আৰোহীক Published on: 1 hours ago

সোমবাৰে নিশা জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰা এখন কাঠভৰ্তি বাহন (Road Accident at Kaliabor)৷ ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, কুঠৰীৰ দিশৰ পৰা জখলাবন্ধা অভিমুখে আহি থকা AS 12 BC 7613 নম্বৰৰ এখন বলেৰ’ পিকআপ বাহনত চোৰাংভাৱে অনা হৈছিল বহু পৰিমাণৰ মূল্যবান কাঠ । আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি চোৰাং কাঠ ভৰ্তি বাহনখনে সেই নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে জখলাবন্ধাৰ টেতুলগুৰিত কাঠ ভৰ্তি বাহনখনৰ সৈতে এখন মটৰ চাইকেলৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় মটৰ চাইকেল আৰোহীজন ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ পাচতে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰা হয় আৰক্ষীক ৷ খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰা কাঠভৰ্তি বাহনখনৰ লগতে মূল্যবান কাঠখিনি (Smuggled wood-filled vehicle seized at Kalibor) ৷ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছাৰ বাবে আটক কৰে কাঠভৰ্তি বাহনখনৰ চালকক ।