.

চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ হাজোত উত্তেজনাঃ ৰাইজে জ্বলালে হত্যাকাৰীৰ ঘৰ Published on: 6 minutes ago

Koo_Logo Versions

হাজোৰ দলৈটোলাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা(Sensational murder in Hajo) । চাৰিজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে হানিখুচি হত্যা কৰিলে মজিবৰ ৰহমান নামৰ এজন লোকক(A group of four miscreants murdered one) । দুই আগষ্টত মজিবৰ ৰহমানৰ পথাৰত থকা কুহিয়াৰ আৰু কলৰ খেতি খাই নষ্ট কৰিছিল ৰিয়াজুল আলী ওৰফে ধনীয়া নামৰ লোকজনৰ পোহনীয়া গৰুৱে । এই বিষয়ে মজিবৰ ৰহমানে অৱগত কৰিছিল গৰুৰ গৰাকী ৰিয়াজুলক । তাৰপিছতে ৰিয়াজুলে তিনি ভাতৃ ক্ৰমে জাকিৰ আলী, বাবুল আলী আৰু ছফিদ আলীৰ সৈতে মিলি খেতিৰ গৰাকী মজিবৰক জাঠি-জোং লৈ উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰে । সংকটজনক অৱস্থাত মজিবৰক GMCH ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও দেওবাৰে পুৱা মৃত্যু হয় লোকজনৰ । এই ঘটনাৰ পিছতে উত্তেজিত ৰাইজে হত্যাকাৰীৰ ঘৰটোত অগ্নিসংযোগ কৰে ৷