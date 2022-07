.

কাংকান চাপৰিত বোকা-পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ ঘোঁৰা Published on: 24 minutes ago

Koo_Logo Versions

জোনাইত বান পৰিস্থিতি (Flood in Jonai) কিছু উন্নত হৈছে যদিও কমা নাই বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ হাহাকাৰ ৷ আঁতৰা নাই পশুধনৰ খাদ্য সংকট ৷ এনে সময়তে জোনাইৰ SDRF বাহিনীয়ে চিয়াং নদীৰ বুকুত থকা কাংকান চাপৰিত উদ্ধাৰ কৰে এটা ঘোঁৰা (SDRF team rescues horse from Chiang River at Jonai) ৷ ঘোঁৰাটোৱে বিগত কেইবাদিনো ধৰি বোকা-পলস থকা পানীত সোমাই আৱদ্ধ হৈ থকাত ক্ৰমাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল ৷ SDRF ৰ দলটোৱে ঘোঁৰাটো উদ্ধাৰ কৰি মুকলি ঠাইত এৰি দিয়ে ৷