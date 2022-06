.

চামগুৰিত উদ্ধাৰ সজীৱ গুলীসহ এটা থাইমেড ৮.২ পিষ্টল Published on: 1 hours ago

চামগুৰি আৰু আমবাগান আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত(Joint operation of Samguri and Ambagan police) উদ্ধাৰ কৰা হ'ল দুই জাই সজীৱ গুলীসহ এটা থাইমেড ৮.২ পিষ্টল(Samguri and Ambagan police recovered arms) । কিছুদিন পূৰ্বে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কুখ্যাত অপৰাধী নুৰ হুছেইনৰ চামগুৰিৰ ভগামুৰস্থিত বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান । অভিযানত নুৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে ডকাইতি, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ তথা গড় চিকাৰৰ সৈতে জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে । ইয়াৰ পিছতে ধৃত আন এক কুখ্যাত অপৰাধী জীয়াবুৰ ৰহমানে দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত ধৃত নুৰ হুছেইনক আৰক্ষীয়ে জেল হাজোতৰ পৰা আনি চলাইছিল অভিযান ৷