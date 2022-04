.

ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত আৰু বিমল বৰাক ৰূপকাৰ বঁটা প্ৰদান Published on: 49 minutes ago

ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তক প্ৰদান কৰা হয় ‘‘ৰূপকাৰ বঁটা’’ (Rupkar award given to DGP Bhaskar Jyoti Mahanta)। বৃহস্পতিবাৰে টিংখাঙৰ শালমাৰী দীঘলীয়াত অনুষ্ঠিত এক বিহু সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীত মন্ত্ৰী বিমল বৰা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীক এই বিশেষ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় (Rupkar award given to Bimal Bora) । উল্লেখ্য যে, শালমাৰী দীঘলীয়া যুৱ সংঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত শালমাৰী দীঘলীয়া যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত ৫৭ সংখ্যক ধমন শালমাৰী আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনখনি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানতে সমাজত সমুজ্জ্বল কৰ্মাদৰ্শৰে আৰ্থ সামাজিক, প্ৰশাসনিক, গ্ৰামোন্নয়ন আদিত বৰঙণি আগবঢ়োৱা নেতৃত্ব, স্বপ্নদ্ৰষ্টা, ৰূপকাৰলৈ স্বৰ্গীয় তিলেশ্বৰ গগৈ সোঁৱৰণীত প্ৰদান কৰা হয় এই বিশেষ বঁটা ৷