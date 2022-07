.

Road Accident in Manikpur: চৰকাৰী বাহনৰ খুন্দাত আহত এজন Published on: 6 hours ago

বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানাৰ নিচেই কাষত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident near Manikpur police station in Bongaigaon) ৷ ৩১ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চৰকাৰী বাহনে খুন্দিয়াই গুৰুতৰভাবে আহত কৰিলে এজন বয়োজেষ্ঠ ব্যক্তিক (Senior man seriously injured by government vehicle)। চিৰাং জিলাৰ বিদেশী ন্যায়াধীশকৰনৰ সদস্যৰ গাড়ীৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আব্দুল জুব্বাৰ নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকজন । দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 15 Q 9232 ৷ আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ মাণিকপুৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিওঁ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বঙাইগাঁওলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।