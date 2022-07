.

Road accident at Moran : মৰাণত সুৰামত্ত চালকৰ দৌৰাত্ম্য Published on: 10 minutes ago

Koo_Logo Versions

মৰাণত অঘটন ৷ বুধবাৰে নিশা মৰাণ নগৰৰ মাজ মজিয়াত সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Moran) । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য অনুসৰি, মৰাণ নগৰৰ মাজ ৰাস্তাতে থকা এটা কাৰেণ্টৰ প’ষ্টত AS06 Q 0092 নম্বৰৰ এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনে খুন্দা মাৰে ৷ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি যায় ৷ অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে বাহনৰ চালকজন ৷ আনহাতে, স্থানীয় একাংশ লোকৰ মতে, দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ চালকে মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি চলাইছিল গাড়ী (Driving under influence of alcohol) ৷ আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে সুৰাৰ বটল ৷ ইফালে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে বহু সময় ধৰি মৰাণৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱাত সৃষ্টি হয় যান-জঁটৰ (Traffic jam on NH 37) । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি । মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা বিদ্যুতৰ খুঁটা স্থানান্তৰ কৰাৰ আঁচনি লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে সঘনে এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত একাংশ ৰাইজে মত প্ৰকাশ কৰে ৷