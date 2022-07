.

বৰপেটাৰোডৰ গাইবান্ধাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা Published on: 17 minutes ago

বৰপেটাৰোডৰ গাইবান্ধাত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Barpeta Road) ৷ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন লোক ৷ নিহত লোকজন ছাইদুল আকন্দ বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ ঘটনা অনুসৰি সৰভোগৰ কলিতাপাৰাৰ উজ্জ্বল দাস আৰু কুলধৰ দাস নামৰ যুৱকদ্বয়ে খাৰিজাবিজনীৰ লাব্দাংগুৰীৰ পৰা স্কুটীৰে আহি থকাৰ সময়তে গাইবান্ধা চকত এজন বাইক আৰোহীৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ সংঘটিত হয় ৷ ফলত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ৷ তাৰ পিছতে স্থানীয় লোকে তিনিওজনকে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটাৰোডৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও চিকিৎসকে ছাইদুল আকন্দক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ( One person died in a road accident) ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত আহত উজ্জ্বল দাস আৰু কুলধৰ দাসকো সংকটজনক অৱস্থাত বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ (Barpeta Medical College) প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসকে ৷ উল্লেখ্য যে স্কুটী আৰোহীদ্বয়ৰ পৰা স্থানীয় লোকে ৪টা মদৰ বটলো উদ্ধাৰ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷