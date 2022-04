.

কংগ্ৰেছ ত্যাগী ৰিপুন বৰাই ক’লে দল ত্যাগৰ আঁৰৰ কাহিনী Published on: 39 minutes ago

Koo_Logo Versions

দল ত্যাগ কৰাৰ কাৰণ জনালে সদ্য প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা ৰিপুন বৰাই (Ripun Bora on resigning from congress) ৷ কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি থকা সন্মানৰ কথাৰে ৰিপুন বৰাই বহু কথাই ক’লে ৰিপুন বৰাই ৷ বিভিন্ন সময়ত কংগ্ৰেছত চলি থকা অন্তঃকন্দল সম্পৰ্কেও ক’লে ৰিপুন বৰাই (Ripun Bora on internal clashes in congress) ৷