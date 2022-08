.

বৰ্তমান সময়ত কা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা নাই বুলি ক’লে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই Published on: 7 hours ago

উত্তৰ-পূব ছাত্ৰ সন্থা (NESO)ৰ আহ্বানত বুধবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত পুনৰ 'কা' বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে (NESO anti-CAA protests in Assam) ৷ ইয়াৰ মাজতে কা আন্দোলনক লৈ মন্তব্য ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ । সাংসদগৰাকীয়ে ক’লে, বৰ্তমান সময়ত কা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা নাই । পূৰ্বৰ কা আন্দোলনৰ সময়ত আইনখনৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথৰ লগতে সংসদত প্ৰৱল বিৰোধিতা কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ পাছতো পৰৱৰ্তী সময়ত শাসনাধিস্থিত বিজেপি দলে কা আইন সম্পৰ্কে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি পুনৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়েই প্ৰমাণ কৰে যে জনসাধাৰণৰ CAA ৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে (People have full support for CAA)। ৰঙিয়া মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই এনেদৰে মন্তব্য কৰে । লগতে নেতাগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে, CAA আইনখন এতিয়াও সম্পূৰ্ণ ৰূপত বলৱৎ হোৱা নাই যিহেতু আইনখনৰ নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আন্দোলনকাৰীসকলে এক ভুমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।