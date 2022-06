.

নলবাৰীত যিকোনো মূহুৰ্ততে বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে ৰে’ল সেৱা Published on: 2 hours ago

ৰাজ্যত সম্প্ৰতি বানে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Floods in Assam) ৷ নলবাৰীতো বান পৰিস্থিতিয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood situation remains critical in Nalbari) ৷ শেহতীয়াকৈ নলবাৰীত নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰে’ল লাইনৰ পথত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (railway connectivity hit as heavy rain wreaks havoc in Nalbari ) ৷ সন্ধাৰ বিশ নম্বৰ গে'টৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে এই খহনীয়া ৷ সম্প্ৰতি ৰে’ল বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আহি ৰেলপথটো মেৰামতি কৰি আছে যদিও যিকোনো মূহুৰ্ততে বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে ৰে’ল সেৱা (Rail service in Nalbari Shut Down at any moment) ৷