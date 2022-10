.

Public hearing at Majuli: মাজুলীৰ ফেৰীৰ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ শনিবাৰে ৰাজহুৱা শুনানি Published on: 14 minutes ago

কেইদিনমান পূৰ্বে মাজুলীকে আদি কৰি পাৰঘাটসমূহৰ ভাড়া বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ৷ যিটো সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছিল মাজুলীৰ দল-সংগঠনৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজে । ইয়াৰ পাচতেই মাজুলীৰ বিভিন্ন লোকলৈ মেইল আহিছিল যে, এই ভাড়া বৃদ্ধিৰ ওপৰত কাৰোবাৰ কিবা ক’বলগীয়া থাকিলে গুৱাহাটীলৈ বিভাগে আমন্ত্ৰণ জনাব । মাজুলীৰ দল-সংগঠনৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজে ইয়াৰো বিৰোধিতা কৰিছিল । ইয়াৰ পাচতেই ফেৰীৰ ভাড়া বৃদ্ধিক লৈ মাজুলীতে কাইলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাজহুৱা শুনানিৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে (Public hearing on Saturday over Price hike in Majulis ferry fares)। গড়মূৰ অৱৰ্ত ভৱনত হ’ব এই ৰাজহুৱা শুনানি । ৰাজহুৱা শুনানি ল’বলৈ মাজুলীত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যৰ আভ্যন্তৰিণ জল পৰিবহণ নিয়ামক প্ৰাধিকাৰীৰ অধ্যক্ষ বিবেকানন্দ ফুকন (Chairman Assam IWT regulatory authoroty)। মাজুলীবাসীৰ লগতে দল-সংগঠন সকলোৱে এই শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আহ্বান- সকলোৱে যাতে এই শুনানিত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ ওজৰ আপত্তি দাখিল কৰে ৷