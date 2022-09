.

মৰাণত ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ Published on: 9 hours ago

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পুনৰ প্ৰতাৰিত অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী(Protest in Moran) । কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ ৫ ৰাজ্যৰ ১২ জনগোষ্ঠীক দিয়া জনজাতিৰ তালিকাত নাই অসমৰ নাম । অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্য দল-সংগঠন সমূহ(Demand for tribalisation of six communities) । বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বই । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা পুনৰ প্ৰতাৰিত হোৱাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চৰ মৰাণত বিশেষ জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা শেষৰ পিছতে মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াত থকা ট্ৰেফিক পইণ্টত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জুমুঠি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ছয় জনগোষ্ঠীয় ঐক্য মঞ্চই(Effigy burnt in Moran) ।