পূজাৰ বতৰ: মিঠাইৰ দাম বাঢ়িলেও যেন ভ্ৰূক্ষেপ নাই জিভাৰ Published on: 3 minutes ago

আজি মহা অষ্টমী (Maha Ashtami of Durga Puja 2022) ৷ ঢাকৰ শব্দ আৰু পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণত প্ৰাণ পাই উঠিছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপ (Durga Puja in Assam) ৷ দূৰ্গা পূজা মানেই জেলেপি, দুৰ্গা পূজা মানেই ৰসগোল্লা, বুন্দিয়া-ভুজিয়া ৷ পিছে এইবাৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে (Price hike in Assam) বাৰুকৈয়ে জোকাৰিছে প্ৰতিখন দূৰ্গা পূজাৰ মিঠাইৰ বিপনীসমূহক ৷ ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ দৰে ৰঙিয়াতো মূল্যবৃদ্ধিয়ে পূজাৰ মিঠাইৰ দোকানত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে (Price hike has affected Puja sweet shops) ৷ এইবাৰ ৰঙিয়াত বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত প্ৰতি কেজি মিঠাইৰ দাম প্ৰায় ৪০ টকাকৈ বৃদ্ধি পাই ১৬০ টকা হয়গৈ ৷ তথাপিও পূজাৰ বতৰত মূল্যবৃদ্ধিক ভ্ৰূক্ষেপ নকৰি মিঠাই খাবলৈ মিঠাইৰ বিপনীসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ ভিৰ ।