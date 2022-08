.

দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত উদযাপন প্ৰাক-স্বাধীনতা দিৱস Published on: 2 hours ago

স্বাধীনতাৰ 75টা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশে উদযাপন কৰিছে 'স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ'(Pre Independence Day celebrated at Mirza) ৷ সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যতো 15 আগষ্টত উদযাপন কৰা হ'ব 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ সমান্তৰালকৈ স্বাধীনতাৰ দিৱসৰ পূৰ্বে মিৰ্জাৰ দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত উদযাপন কৰা হ'ল প্ৰাক স্বাধীনতা দিৱস(Dakshin Kamrup Girls College at Mirza) ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গ্ৰেণ্ড কমিছন আৰু জ্ঞান-বিদ্যান বিমুক্তেৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় চৌহদত এখন প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত কৰা হয় । ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ হিষ্ট'ৰিকেল ৰিচাৰ্চ (আইচিএইচআৰ) আৰু ইন্দিৰা গান্ধী নেচনেল চেণ্টাৰ ফ'ৰ দ্য আৰ্টছ (আইজিএনচিএ)ৰ দ্বাৰা 'Partition Horrors Remembrance Day'ক প্ৰদৰ্শনীৰ বিষয়বস্তু হিচাপে দিয়া হয় । দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ Department Of Mass Communication আৰু Department of Historyৰ যৌথ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই প্ৰদৰ্শনী । মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্যোগত এই সমদল বাহিৰ কৰা হয় । ইফালে, এই প্ৰদৰ্শনী উদ্বোধন কৰে মিৰ্জাৰ ডি কে জি চিৰ অধ্যক্ষ ড৹ নৰকান্ত অধিকাৰীয়ে ।