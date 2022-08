.

জনীয়াত শক্তিমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ Published on: 2 hours ago

জনীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তথা সৰভোগ বিদ্যুৎ উপ সংমণ্ডলৰ এলেকাধীন তাপেশ্বৰা লাকী বজাৰত মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া নিখিল ভাৰত কৃষক সভা আৰু সাধাৰণ ৰাইজে শক্তি মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে(Protests against power minister in Jania) । উল্লেখ্য যে তাপেশ্বৰা লাকী বজাৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি বিদ্যুতৰ সমস্যাত ভুগি আছে ৰাইজে(Heavy load shedding in Jonia) । ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰায় ২০ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ নথকাৰ ফলত পোহৰৰ অভাৱত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঢ়া-শুনাাৰ প্ৰতিও আহি পৰিছে ভাবুকি । ৰাইজে নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান বিচাৰি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো বিদ্যুৎ বিভাগে গুৰুত্ব নিদিয়াত উপায়ন্তৰ হৈ মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া ৰাইজে অসম চৰকাৰ হায় হায়, বিদ্যুৎ বিভাগ হায় হায়, নন্দিতা গাৰ্লছা মূর্দাবাদ আদি ধ্বনিৰে প্ৰায় পাঁচ শতাধিক পুৰুষ মহিলা ওলাই আহি তীব্র প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বিদ্যুৎমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লছাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি পৰিবেশ উত্তাল কৰি তোলে ।