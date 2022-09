.

পুৰণিগুদামত বিদ্যুৎ বিভাগৰ মৰণফাণ্ড Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

শক্তি বিভাগৰ গাফিলতি আৰু অৱহেলাৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজে জলাকলা খাই অহাতো কোনো নতুন কথা নহয় ৷ বৃহস্পতিবাৰে নগাঁৱৰ পুৰণিগুদামৰ সুতাৰ গাঁৱত থকা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতৰ তাঁৰডাল পথতে ছিগি পৰে ৷ লগে লগে ৰাইজে বিদ্যুৎ বিভাগক খবৰ দিয়ে যদিও 12 ঘণ্টা ওকলি যোৱাৰ পিছতো বিদ্যুৎ বিভাগৰ কোনো লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নোহোৱাত স্থানীয় লোকসকল ক্ষোভিত হৈ পৰে ৷ ইফালে নিয়মিত বিদ্যুৎ যোগান নধৰাৰ ফলত প্ৰচণ্ড গৰমত নাজল নাথল অৱস্থা হৈছে ৰাইজৰ (Poor Electricity Supply at Puranigudam) । উল্লেখ্য যে, গাঁওখনত প্ৰায়ে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ফলত গাঁওবাসী অন্ধকাৰত ডুব গৈ থাকিবলগীয়া হয় (No electricity at Puranigudam ) ৷ সেয়ে নতুনকৈ খুঁটা পুতি সোনকালে বিদ্যুৎ যোগান ধৰি অঞ্চলটোক অন্ধকাৰ তথা গৰমৰ প্ৰকোপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বিভাগীয় কতৃপক্ষক দাবী জনাইছে গাঁওবাসী ৰাইজে (Demand for regularizing of electricity supply) ।