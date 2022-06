.

বৰলুইতৰ ভয়ংকৰ ৰূপ: পলকতে খহাই নিলে দুমহলীয়া আৰক্ষী থানা

বহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া বানৰ লগতে নদীৰ তীব্ৰ সোঁতত জাহ গৈছে বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । বানৰ সমান্তৰালকৈ নদীৰ পাৰত সৃষ্টি হোৱা খহনীয়াই লৈছে কালৰূপ (Erosion in parallel with floods taken frightening turn) । শেহতীয়াকৈ গৰাখহনীয়াৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গল বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলৰ ভাংনামাৰী চৰ আৰক্ষী থানাৰ এটা দুমহলীয়া অট্টালিকা (Police station washed away in Brahmaputra) । চকুৰ পচাৰতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত খহি পৰিল দুমহলীয়া অট্টালিকাটো । গৰাখহনীয়াৰ আশংকাত কিছুদিন পূৰ্বে সেই স্থানৰ পৰা থানাখন অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ৷ অৱশেষত ভাংনামাৰী আৰক্ষী থানাৰ পূৰ্বৰ এই দুমহলীয়া অট্টালিকাটো চকুৰ পচাৰতে বহ্মপুত্ৰৰ বুকুত খহি পৰা পৰিলক্ষিত হয় । উল্লেখ্য যে, অঞ্চলটোত থকা শিক্ষানুস্থানকে ধৰি বহুকেইটা চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে বহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে ৷