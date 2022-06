.

কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ দাবীত পানীত নামি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ Published on: 50 minutes ago

এটা কালভাৰ্ট নোহোৱাৰ বাবেই বৰপেটা জিলাৰ জনীয়াৰ মহম্মদপুৰত জলবন্দী হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ(People of Mohammadpur have become waterlogged) । কালভাৰ্টটো নোহোৱাৰ ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কৃষকৰ ফচল বিনষ্ট হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । সেয়ে এটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ দাবীত মঙলবাৰে মহম্মদপুৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ ওলাই আহি পানীত নামি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Demand for early culvert construction) । অতি শীঘ্ৰে জনীয়াৰ পৰা কাদঙলৈ যোৱা লোক নিৰ্মাণ পথচোৱাত কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ কৰি জমা হৈ থকা পানী কালভাৰ্টৰ জড়িয়তে উলিয়াই দিয়াৰ দাবীত ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে এখন স্মাৰক পত্ৰ ।