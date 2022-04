.

বকোৰ বামুণীগাঁৱত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত এজন Published on: 3 minutes ago

বকোৰ বামুণীগাঁৱত শোকাৱহ ঘটনা । ৰে'লৰ খুন্দাত নিহত চাইকেল আৰোহী ৷ নিহত লোকজন জামবাৰী আলীকাষৰ লালচান আলী (৪৫) বুলি জানিব পৰা গৈছে (One man died in train accident at Boko) ৷ উল্লেখ্য যে, ৰে'লৰ সুৰংগ পথত পানী থকাৰ বাবে ওপৰেৰে পাৰ হ'বলৈ লওঁতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ যাক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ স্থানীয় ৰাইজ (Train accident at Boko) ৷