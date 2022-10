.

Kati Bihu 2022: কঙাল পথাৰলৈ চাই মাজুলীৰ কৃষকৰ বিননি Published on: 2 hours ago

কাইলৈ কাতি বিহু(Kati Bihu 2022) । কিন্তু কাতি বিহুৰ আনন্দ নাই মাজুলীৰ একাংশ কৃষকৰ(No celebration of Kati Bihu in Majuli) । তাৰ পৰিৱৰ্তে বানে তচনচ কৰি থৈ যোৱা পথাৰলৈ চাই মাজুলীৰ কৃষকে টুকিছে চকুলো । কিয়নো আহিনৰ বানে ধুই থৈ গ'ল মাজুলীৰ কৃষকৰ সেউজীয়া সপোন । বোকা পলসৰ মাজত পোত গ'ল নৈ পৰিয়া কৃষকৰ পথাৰ । আহিনৰ বানে কঙালী কৰি গ'ল মাজুলীৰ কৃষকক । আহিনৰ বানে ৰবি শস্যৰ ব্যাপক ক্ষতি কৰিলে(Flood in Majuli) । পানী শুকাই যোৱাৰ পাছত খেতি ডৰালৈ চাই চকুলো টুকিছে মাজুলীৰ কৃষকে । নৈ-পৰীয়া সোণাৰি আতি, বামুণ গাঁও খোৰাহোলা, মাজগাঁও, আলিমূৰৰ কৃষকৰ হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । কাতি বিহু বুলি পথাৰত চাকি জ্বলাবলৈ নাই লখিমী । কৃষিজীৱি অসমীয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বিহু উদযাপন নকৰে নৈ পৰিয়া কৃষকে ।