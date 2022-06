.

কাশ্মীৰত কাক বিচাৰি ফুৰিছে NIA ই ?

ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চমুকৈ NIA ই বুধবাৰে পুৱা কাশ্মীৰৰ একাধিক স্থানত অভিযান চলায়(NIA is carrying out raids at Kashmir) ৷ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বাৰামুল্লা জিলাৰো বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলায় নিয়াৰ দলে ৷ নিয়াৰ অভিযানৰ পাছতহে জানিব পৰা হ’ব ঘটনাৰ সবিশেষ ৷