Rangali Bihu 2022: ব্যস্ততাৰ মাজতো ঢোলৰ ছেৱত এপাক নাচিলে আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেই Published on: 49 minutes ago

ৰাজ্যজুৰি ৰঙালীৰ উচাহ (Rangali Bihu 2022) । উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত(Rangali Bihu in Assam) । দুটা বছৰৰ পাছত হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটি উদযাপন কৰিবলৈ পায় গাত তত নাই অসমীয়াৰ (Rangali Bihu celebrations after two years) । ঢোল-পেঁপাৰ শব্দত কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে সকলোৱে । ঢোলৰ মাত শুনি ৰ'ব নোৱাৰিলে নগাঁৱৰ নৱনিযুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেয়েও । কৰ্ম ব্যস্ততাৰ মাজতে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ চোতালত হুচৰি দলৰ লগত ঢোলৰ চেঁৱত এইদৰে কঁকাল ভাঙি নাচিলে লীনা দলেই ।