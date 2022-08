.

আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপি দলে(BJP prepares strategy for Lok Sabha polls) । নগাঁৱত বিজেপিৰ এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ(MLA Rupak Sarmah on Lok Sabha elections) । তেঁও লগতে কয় যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে কেবাটাও ইছ্যু আছে বিজেপিৰ হাতত । সমস্যাৰ সময়ত ভোটাৰে কাষত নাপায় সাংসদ বৰদলৈক । গতিকে আগন্তক নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে দখল কৰিব নগাঁও লোকসভা সমষ্টি । বিগত নিৰ্বাচনত সামান্য ভোটৰ ব্যৱধানতহে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে(MLA Rupak Sarmah attends BJP meeting in Nagaon) ।