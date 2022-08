.

Worker missing in Arunachal Pradesh: অৰুণাচলৰ নদীত সন্ধানহীন লখিমপুৰৰ শ্রমিক Published on: 4 hours ago

চুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশত অসমৰ শ্ৰমিক নিৰুদ্দেশৰ কেতবোৰ ঘটনাই তুমুল চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰি ৰখাৰ সময়তে পুনৰ লখিমপুৰৰ এজন শ্রমিক সন্ধানহীন হোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে(Worker missing in Arunachal Pradesh) । লখিমপুৰৰ যুৱকজন অৰুণাচলত নদীত পৰি সন্ধানহীন । অৰুণাচলৰ দুইমুখৰ বৰপানী নৈত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন । খাদ্য সামগ্রী লৈ নদী পাৰ হ'বলৈ লওঁতেই নৈৰ প্ৰবাল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে লোকজনক(Labourers are swept away by the coral stream of the river) । সন্ধানহীন লোকজন লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ ২নং ধৰ্মপুৰৰ নুৰুল আমিন । যোৱা ৩১ জুলাইতে এই সংঘটিত হয় যদিও সোমবাৰেহে পোহৰলৈ আহে এই ঘটনা । লোকজনৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে SDRF য়ে অভিযান চলাই আছে যদিও বৰ্তমানলৈ কোনো শুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই ।