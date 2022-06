.

দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এশ বছৰ পুৰণি মন্দিৰত পেলাই থৈ গ'ল মৰা কুকুৰ Published on: 2 hours ago

যি সময়ত মৰাণৰ একাংশ সচেতন যুৱক, সমাজকৰ্মীয়ে মৰাণ নগৰ, মন্দিৰ, নামঘৰ আদি চাফ চিকুণতাৰে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ বাবে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ তেনে সময়তে এচাম নিকৃষ্ট মনৰ লোকে বস্তাত জাবৰ, জন্তুৰ শ আদি মন্দিৰৰ চৌহদত পেলাই এক কৰ্দয্যময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে (Miscreants throwing garbage at Shiv Mandir of Moran)৷ এই অভিযোগ মৰাণৰ একাংশ সচেতন যুৱকৰ ৷ তেনে এক কু-কৰ্ম সংঘটিত হৈছে মৰাণ নগৰৰ মাজ-মজিয়াত থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱমন্দিৰ চৌহদত । কোনো নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ লোকে সোমবাৰে মাজ নিশা এটা বস্তাত মৰা কুকুৰ ভৰাই মন্দিৰৰ চৌহদত পেলাই থৈ যায় (Miscreants dump dead dog in many years old temple at Moran)৷ এই লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মৰাণৰ এদল সচেতন লোক ।