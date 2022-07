.

Minor arrested with Drugs: জোনাইত ড্ৰাগছসহ আটক এজন কিশোৰ Published on: 1 hours ago

ৰাজ্যত অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে জোনাইত ড্ৰাগছসহ আটক এজন কিশোৰ(Minor arrested with Drugs at Jonai) ৷ জানিব পৰা মতে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আলঙৰ পৰা আহি জোনাইৰ ৰায়াঙত ড্ৰাগছ বিক্ৰীৰ বাবে ঘূৰি ফুৰি থকা অৱস্থাত জোনাই আৰক্ষী তথা ৰাইজে কিশোৰটিক হাতে লোটে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কিশোৰটিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ০.৭০ গ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰু এটা চিৰিঞ্জ জব্দ কৰে(Drugs seized at Jonai) । বৰ্তমান আটকাধীন কিশোৰটিক সোধপোচৰ বাবে জোনাই আৰক্ষীৰ জিন্মাত ৰখা হৈছে । ড্ৰাগছৰ কৰাল গ্ৰাসত এতিয়া অসম ৷ ৰাজ্যত প্ৰত্যেক দিনাই পোহৰলৈ আহিছে ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহাৰ প্ৰসংগ ৷ লক্ষণীয় বিষয় যে, নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ আসক্তিত ভুগি আহিছে নৱ প্ৰজন্মৰ বহু যুৱক-যুৱতী, যদি শীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নহয় তেন্তে হয়তো অন্ধকাৰত ডুব যাব যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যৎ ৷