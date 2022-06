.



ৰাজ্যৰ প্ৰায়সমূহ জিলা এতিয়া বানৰ কৱলত পৰিছে (Floods cause extensive damage in Assam)। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোক এতিয়া বানৰ কৱলত (Flood in Assam) । ইফালে হাউলীতো বানে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood at Howly) ৷ দেওবাৰে হাউলী আদৰ্শ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত বন্যাৰ্তৰ খবৰ ল’লে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে (Minister Ranjeet Kumar Dass visited flood affected area of Howly) । শিবিৰত থকা প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ যাতে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিবলৈ পৌৰসভাক নিৰ্দেশ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷